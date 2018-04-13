К 9 мая центр Пскова заблестит, пообещал Алексей Захаров

13:13, 13 апреля 2018, ПАИ

К 9 мая центр Пскова заблестит, пообещал начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды». «В этом году город заиграет по-другому», - заявил он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«А до 1 июня закроем разметку», - сообщил Алексей Захаров и добавил, что к 1 сентября разметку подновят там, где это будет необходимо.

На вопрос о том, как быть с люками, асфальт рядом с которым крошится особенно сильно. Алексей Захаров ответил, что сложнее всего с люками телефонистов и газовиков. «На новых дорогах не разрешаем люки ставить, просим выносить их на зеленые зоны», - сказал он.