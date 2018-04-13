30 тысяч рублей штрафа заплатил псковский ефрейтор за подделку водительских прав

13:28, 13 апреля 2018, ПАИ

В Пскове военнослужащего оштрафовали за подделку водительских прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела по Псковскому гарнизону.

В августе 2017 года в Пскове военнослужащий войсковой части 32515 еврейтор купил в Интернете поддельное водительское удостоверение категории «B». 2 сентября, проезжая на «Деу Нексия» возле дома № 91 по улице Николая Васильева, он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Мужчина предъявил инспекторам поддельное удостоверение.

Псковский гарнизонный военный суд признал военослужащего виновным в преступлении по части 2 стати 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.