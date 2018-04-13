100 тысяч рублей штрафа получил псковский военнослужащий за ДТП

14:47, 13 апреля 2018, ПАИ

В Пскове военнослужащий получил 100 тысяч рублей штрафа за ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела по Псковскому гарнизону.

17 июля в Пскове ефрейтор войсковой части 32515, управляя ВАЗ-21074 при повороте налево с улицы Юбилейной на Народную по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу ВАЗ-211230 и врезался в него. В результате ДТП пассажиры ВАЗ-211230 получили тяжелые травмы.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным преступлении по части 1 стати 264 УК РФ (нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.