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Общество

Более 42 млн рублей долгов по зарплате выплатили псковичам работодатели по требованию инспекции труда

42 млн 155 тысяч рублей долгов по зарплате за 3 месяца выплатили псковичам работодатели  после вмешательства трудовой инспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственной инспеции труда в Псковской области.

С января по апрель ведомство провело 463 проверки соблюдения трудового законодательства, в том числе 25 плановых, 438 внеплановых и 33 выездных. В ходе проверок были выявлено 545 нарушений. Выплачена задержанная зарплата 1 тысячи 861 работнику на общую сумму 42 млн 155 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники госинспекции труда внесли 152 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, в том числе 44 за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок. Также они назначили 173 административных наказания в виде предупреждений. Выдали 78 предписаний об устранении нарушений, в результате которых восстановлены права 2 тысяч 388 работников.

Помимо этого сотрудники госинспекции труда приняли на личном приеме 276 граждан. 1 тысяча 73 человека получили разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства.

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