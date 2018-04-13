Двух псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

15:18, 13 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН задержали двух граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

Нарушители были выявлены на Запсковье в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий.

За употребление наркотических средств в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП задержанные будут привлечены к административной ответственности.