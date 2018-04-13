Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога

15:25, 13 апреля 2018, ПАИ

Сеанс аюрведического массажа «Удвартана» разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили устроители мероприятия.

Оригинальный приз предоставит партнёр праздника отель Old Estate Hotel & SPA****. Алгоритм действий для участия в розыгрыше размещён в группе праздника «ВКонтакте».

Напомним, что 21 апреля на Золотой набережной в Пскове состоится Праздник псковского пирога. Он проводится при поддержке Псковского агентства информации и Псковского областного союза туриндустрии.

Цель праздника - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре. «Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нём принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете», - отметили организаторы.

Существует историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 в кафе, ресторанах и гостиницах города и области пройдет акция «Псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получит пирожок (кусок пирога). О том, что заведение поддерживает акцию, посетители смогут узнать по афише с символикой праздника у него на двери.

В течение всего дня псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог». Желающие присоединиться к празднику могут испечь пироги или пирожки, угостить свою семью, друзей, соседей, сфотографироваться с пирогами и выложить в соцсети с хэштегом #псковскийпирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов.

Также на Золотой набережной будет работать площадка «Псковский пирог на завтрак», куда с 10:00 до 13:00 все желающие могут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших на праздник. Все кулинары примут участие в розыгрыше приза от группы компаний «Ресторанный партнёр». Речь идёт об ужине на двоих в ресторане. Розыгрыш состоится на набережной в 13:00.