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Общество

Выставка «Петербургский визит» откроется 18 апреля в Пскове

18 апреля в Пскове в художественной галерее «Дар» откроется выставка художника из Санкт-Петербурга Сергея Феденко «Петербургский визит». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе галереи.

Кроме того, 19 апреля с 12:00 до 15:00 художник проведет мастер-класс.

Сергей Феденко родился 22 октября 1962 года. В 1993 году окончил Санкт-Петербургское Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (Санкт-Петербургская Государственная художественно-промышленная академия имени Барона Штиглица). Дипломирован как дизайнер-исследователь. Первую выставку он провел в 1988 году. В настоящее время работает в монументальной живописи, в книжной графике, а также в жанре портрет.

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