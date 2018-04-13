1
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:09
Псковский политкалендарь: март 2018 года
16:59
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
21:05
Гром и молнии
18:51
Не страстная Дума
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел заседание рабочей группы по организации и проведения в Псковской области #ФорумСМИ, в котором приняли участие руководители ведущих средств массовой информации региона. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, на встрече стороны обсудили концепцию и формат мероприятия, а также, возможные площадки и даты проведения форума. Журналисты смогли поделиться своим видением будущего мероприятия. По итогам заседания было принято решение к середине мая сформировать оргкомитет и предварительную программу мероприятий форума.

«В Псковской области продолжительное время отсутствует площадка для общения региональных журналистов друг с другом, с коллегами из других регионов, с представителями власти, лидерами общественного мнения. Запрос на такой неформальный диалог у регионального медиасообщества есть», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
11 апреля 2018
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
06 апреля 2018
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
06 апреля 2018
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 10
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
05 апреля 2018
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции 2

Идет загрузка...