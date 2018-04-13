Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ

14:26, 13 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел заседание рабочей группы по организации и проведения в Псковской области #ФорумСМИ, в котором приняли участие руководители ведущих средств массовой информации региона. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, на встрече стороны обсудили концепцию и формат мероприятия, а также, возможные площадки и даты проведения форума. Журналисты смогли поделиться своим видением будущего мероприятия. По итогам заседания было принято решение к середине мая сформировать оргкомитет и предварительную программу мероприятий форума.

«В Псковской области продолжительное время отсутствует площадка для общения региональных журналистов друг с другом, с коллегами из других регионов, с представителями власти, лидерами общественного мнения. Запрос на такой неформальный диалог у регионального медиасообщества есть», - подчеркнул Михаил Ведерников.