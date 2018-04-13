Псков принимает традиционные международные соревнования «Венок славы Александра Невского»

15:22, 13 апреля 2018, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Юрий Сорокин приветствовал участников Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского». Их торжественное открытие состоялось 13 апреля на набережной реки Псковы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

«От всей души поздравляю вас с началом соревнований, - обратился Юрий Сорокин к юным спортсменам. - Проигравших у нас не будет, все будут победителями. Главное, наслаждаться отличной погодой и хорошим бегом!»

Юрий Сорокин особо отметил, что в соревнованиях «Венок славы Александра Невского» участвуют не только профессиональные спортсмены, но и любители: «Заниматься спортом – это здорово, это нужно. И не всегда важен результат. Мы должны привлекать к физической активности не только тех детей, которые занимаются в спортивных школах и хотят стать спортсменами, но и тех, кто не стремится к олимпийским высотам. Мы должны придать физкультуре массовость».

Председатель государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин также приветствовал спортсменов, назвав участников соревнований «большой командой здорового образа жизни и спорта». «Венок славы Александра Невского» - одно из самых масштабных и праздничных спортивных мероприятий. Очень приятно видеть здесь не только псковских бегунов-ориентировщиков, но и спортсменов из соседних областей. Всем удачи!» - сказал Иван Штылин.

В течение трёх дней спортсмены разного уровня подготовки будут проходить трассы протяжённостью от двух до двадцати километров. Первый городской спринт для шестиклассников стартовал сразу после церемонии открытия у Троицкого моста.

На следующий день соревнования продолжатся в Печорском районе, где для трассы выбран труднопроходимый участок леса и пересечённая местность. 15 апреля спортсмены будут соревноваться на средней дистанции в лесу около поселка Струги Красные.

«Венок славы Александра Невского» собрал в Пскове более 800 ориентировщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, Твери, Пскова и других городов России, а также из Белоруссии, Эстонии и Латвии. В соревнованиях также примут участие Чемпионы и Призёры «Чемпионатов Мира и Европы». Участники разбиты на 30 возрастных групп от 9 до 75 лет.

Итоги соревнований будут подведены по сумме времени трёх дней соревнований, отдельно будут награждены лучшие спортсмены старших классов школ города и определена сильнейшая школа города Пскова.