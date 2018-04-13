Опубликованы доходы вице-губернаторов Псковской области за 2017 год

14:33, 13 апреля 2018, ПАИ

На сайте администрации Псковской области опубликованы сведения о доходах заместителей губернатора региона за 2017 год.

Так, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заработала за 2017 год 1 млн 588 тысяч 599,14 рублей. В её собственности имеется квартира площадью 117,3 квадратных метра, а также в пользовании земельный участок площадью 1 тысяча 507 квадратных метров. У ее супруга в собственности земельный участок 1 тысяча 507 квадратных метров и в пользовании квартира площадью 117,3 квадратных метра. Кроме того, у ее мужа есть автомобили Хонда PILOT и УАЗ 22069, а также два прицепа и снегоход «Ямаха». Ее супруг заработал за 2017 год 589 тысяч 213,93 рублей.

Заместитель губернатора Николай Цветков за 2017 год заработал 2 млн 64 тысячи 557,68 рублей. В его собственности квартира площадью 53,4 квадратных метра, треть от квартиры площадью 88,4 квадратных метра, а также земельный участок площадью 1 тысяча 520 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Touran. Его супруга заработала 878 тысяч 512,58 рублей. В ее собственности участок площадью 1 тысяча 462 квадратных метров и дом площадью 269,2 квадратных метра.

Заместитель губернатора — начальник финансового управления региона Татьяна Баринова заработала в прошлом году 1 млн 789 тысяч 718,89 рублей. В ее собственности жилой дом площадью 80 квадратных метров, три квартиры площадью — 69,6; 38,8; 68,9 квадратных метра, три земельных участка площадью 2 тысячи 500, 1 тысяча 500 и 455 квадратных метров, жилое строение площадью 54 квадратных метров, нежилой дом площадью 90 квадратных метров и два гаража площадью 16, 6 и 19,7 квадратных метра. Из транспортных средств вице-губернатор владеет автомобилем Tойота RAV-4 и прицепом.

Вице-губернатор Александр Кузнецов в прошлом году заработал 1 млн 214 тысяч 547,85 рублей. В пользовании у него и его двух несовершеннолетних детей находится жилой дом 258,4 квадратных метра, в собственности — автоприцеп. Его супруга заработала за 2017 год 717 тысяч 143,36 рублей. Она владеет жилым домом площадью 258,4 квадратных метра и автомобилем Ауди Q3.