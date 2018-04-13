0
17:56
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
17:27
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
17:24
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
17:01
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
16:58
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
16:52
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
15:25
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Еще новости
Общество

Причиной возгорания автомобиля на улице Текстильной в Пскове стало короткое замыкание

Причиной возгорания автомобиля Opel Kadett 1989 года выпуска на улице Текстильной в Пскове вчера, 12 апреля, стало короткое замыкание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Отмечается, что  сообщение о возгорании в автомобиле во дворе дома 8 на улице Текстильной поступило в 15:29. Для ликвидации последствий пожара привлекли дежурный караул пожарно-спасательной части №3 в составе четырёх человек, бала задействована одна автоцистерна. На тушение огня  израсходовали 50 литров пенообразователя.

В результате Opel Kadett сгорел, а в находившемся рядом автомобиле Chevrolet огонь повредил пластиковые элементы переднего и заднего правых крыльев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
13 апреля 2018
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым 1
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
13 апреля 2018
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
13 апреля 2018
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
13 апреля 2018
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
13 апреля 2018
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
13 апреля 2018
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области 1
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
13 апреля 2018
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3

Идет загрузка...