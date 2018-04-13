Причиной возгорания автомобиля на улице Текстильной в Пскове стало короткое замыкание

15:41, 13 апреля 2018, ПАИ

Причиной возгорания автомобиля Opel Kadett 1989 года выпуска на улице Текстильной в Пскове вчера, 12 апреля, стало короткое замыкание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании в автомобиле во дворе дома 8 на улице Текстильной поступило в 15:29. Для ликвидации последствий пожара привлекли дежурный караул пожарно-спасательной части №3 в составе четырёх человек, бала задействована одна автоцистерна. На тушение огня израсходовали 50 литров пенообразователя.

В результате Opel Kadett сгорел, а в находившемся рядом автомобиле Chevrolet огонь повредил пластиковые элементы переднего и заднего правых крыльев.