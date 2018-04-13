Студентка ПсковГУ получила титул «Студент года-2018»

16:07, 13 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в Пскове в городском культурном центре прошел финал ежегодного конкурса «Студент года Пскова». Победителем стала студентка 5 курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета Глория Тесля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В составе жюри в финале были заместитель председателя Псковского областного законодательного собрания Виктор Остренко, председатель Псковской городской и региональной Федерации Флорбола Валентина Ефимова, председатель объединенного совета обучающихся ПсковГУ Ярослав Ульянков.

Задачами конкурса являются развитие научного и творческого потенциала, гражданской позиции и социальной активности студенческой молодежи. На первом этапе конкурса идет отбор участников на факультетах учебных заведений, подается заявка на участие. На втором этапе проводятся городские отборочные туры, а на заключительном - финал. Судейская коллегия оценивает участников по результатам собеседований с деятелями культуры, спорта, образования, молодежной политики. Также студенты представляют свои проекты в форме презентаций и других способов самовыражения. В ходе конкурса номинант должен убедить судей в том, что именно он достоин быть «Студентом года».

Вышедшие в финал студенты отвечают на вопросы жюри и представителей зрительской аудитории. Победителем является тот, кто сумел при выполнении заданий продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, тот, кто владеет ораторским мастерством, методами убеждения и чувство юмора.

Победитель конкурса Глория Тесля, подчеркнула, что очень рада тому, что факультет русской филологии стал победителем этого конкурса. «Когда я пришла в университет, его мало где позиционировали, а мне очень хотелось, чтобы факультет стал образцом. А если говорить в целом о молодежной политике - это то, что мне особенно интересно, и я бы хотела развиваться в этой сфере после окончания вуза», - сказала она.

Подводя итоги нынешнего конкурса, заместитель председателя, начальник отдела по делам молодёжи при комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Владимир Журавлёв, отметил: «Хотелось бы, чтобы все участники, которые проходят отбор, сумели донести до своих сокурсников и друзей важную мысль, что конкурс «Студент года» - это серьезный конкурс, конкурс самореализации, проявления человека, как личности. Также хочется, чтобы с каждым годом возрастало количество участников, и чтобы каждый горел желанием победить».

Все финалисты были отмечены грамотами, а победителю вручен ценный приз.

Напомним, конкурс проводится с 2009 года. Организатором данного конкурса является Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и ПГМОБО «Студенческое правительство Пскова».