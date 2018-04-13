0
17:56
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
17:27
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
17:24
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
17:01
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
16:58
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
16:52
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
15:25
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Еще новости
Общество

В Пскове прошло заседание рабочей группы по перспективному использованию мощностей Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

12 апреля в Пскове состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации комплекса мер, направленных на перспективное использование мощностей Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГРЭС.

В мероприятии под председательством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова приняли участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, а также сотрудники энергокомпании. ПАО «ОГК-2» совместно с представителями региональной и районной администраций прорабатывает все варианты возможного развития электростанции с учетом социальных факторов.

Прорабатывается вопрос создания на близлежащем со станцией участке привлекательной для инвесторов территории опережающего социального-экономического развития. Кроме того, заинтересованными сторонами активно ведется поиск самих инвесторов. Обсуждение возможностей будет продолжено на уровне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора «ОГК-2» Станислава Ананьева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
13 апреля 2018
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым 1
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
13 апреля 2018
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
13 апреля 2018
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
13 апреля 2018
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
13 апреля 2018
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
13 апреля 2018
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области 1
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
13 апреля 2018
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3

Идет загрузка...