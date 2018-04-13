В Пскове прошло заседание рабочей группы по перспективному использованию мощностей Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

15:53, 13 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в Пскове состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации комплекса мер, направленных на перспективное использование мощностей Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГРЭС.

В мероприятии под председательством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова приняли участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, а также сотрудники энергокомпании. ПАО «ОГК-2» совместно с представителями региональной и районной администраций прорабатывает все варианты возможного развития электростанции с учетом социальных факторов.

Прорабатывается вопрос создания на близлежащем со станцией участке привлекательной для инвесторов территории опережающего социального-экономического развития. Кроме того, заинтересованными сторонами активно ведется поиск самих инвесторов. Обсуждение возможностей будет продолжено на уровне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора «ОГК-2» Станислава Ананьева.