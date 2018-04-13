Прием граждан провел главный судебный пристав Псковской области
12 апреля руководитель УФССП России по Псковской области, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников провел прием граждан по поручению президента РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, на прием пришли три человека. Они обратились к руководителю Управления с вопросами о взыскании задолженности с юридического лица, о сроках реализации арестованного имущества должника в пользу псковича-взыскателя, а также с вопросом по исполнительному производству неимущественного характера.
Руководитель УФССП России по Псковской области со своей стороны дал поручение проверить доводы изложенные заявителями на данном приёме и направить им ответ в установленный законом срок.