Прием граждан провел главный судебный пристав Псковской области

17:58, 13 апреля 2018, ПАИ

12 апреля руководитель УФССП России по Псковской области, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников провел прием граждан по поручению президента РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, на прием пришли три человека. Они обратились к руководителю Управления с вопросами о взыскании задолженности с юридического лица, о сроках реализации арестованного имущества должника в пользу псковича-взыскателя, а также с вопросом по исполнительному производству неимущественного характера.

Руководитель УФССП России по Псковской области со своей стороны дал поручение проверить доводы изложенные заявителями на данном приёме и направить им ответ в установленный законом срок.