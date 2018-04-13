Более 200 тысяч рублей долга выплатило печорское фермерское хозяйство районному предприятию

16:04, 13 апреля 2018, ПАИ

В Печорском районе крестьянско-фермерское хозяйство выплатило 205 тысяч рублей долга районному предприятию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В начале апреля в отношении Крестьянско-фермерского хозяйства Печорского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании 205 тысяч рублей в пользу сельскохозяйственного предприятия района. Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с транспортными средствами. Уже 6 апреля вся сумма задолженности в 205 тысяч рублей была погашена.

Вскоре приставы отменили запрет в отношении фермерского хозяйства.