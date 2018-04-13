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Общество

500 тысяч рублей взыскал порховский пристав с виновника ДТП

В отделе судебных приставов Порховского района завершили взыскание крупной суммы морального вреда, которую по решению суда был должен выплатить виновник дорожно-транспортного происшествия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Решение о взыскании морального вреда с жителя  Порхова в размере 500 тысяч рублей было принято Порховским районным судом еще в августе 2017 года. Исполнительный лист направили на принудительное исполнение в ОСП Порховского района, так как ответчик, ставший должником, добровольно исполнять решение не собирался, грозясь платить по 100 рублей в месяц.

Уже в рамках исполнительного производства взыскание задолженности проходило, но незначительными суммами, от 1 до 7 тысяч рублей. Также, в отношении должника, судебный пристав-исполнитель ОСП Порховского района установила запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Именно это ограничение и доставило главное неудобство мужчине, поскольку ему было необходимо выезжать к родителям за пределы РФ.

Отмечается, что вместе с иском по решению суда у должника было два года условного срока. Он собирался подавать заявление о досрочном снятии своего условного срока, а при наличии задолженности это невозможно.

Как рассказали в пресс-службе, судебный пристав-исполнитель неоднократно выходила в адрес мужчины, что с его слов доставляло ему массу неудобств. Должник заявлял, что пристав ставила его не в лучшем свете перед соседями, наклеив на его почтовый ящик список должников, где он был единственным должником на своей улице. Однако, все меры судебного пристава-исполнителя дали свои результаты.

Порхович выплатил всю сумму задолженности за ДТП, и после оплаты долга взыскательница поблагодарила за работу судебного пристава.

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