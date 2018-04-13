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Общество

Уровень знаний и умений проверили у псковских приставов

В Управлении федеральной службы судебных приставов России по Псковской области прошёл первый комплексный зачет для судебных приставов-исполнителей на знание законодательства и основных организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок действий должностных лиц, необходимых для реализации исполнительного производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

24 судебных пристава-исполнителя ОСП Пскова № 1 и № 2, ОСП Псковского района, МОСП по особо важным исполнительным производства и ОСП по ВАПД Пскова и Псковского района были разделены на 2 группы для прохождения нескольких учебных точек. Их ждала проверка уровня знаний по принятию мер к должнику в электронном виде, навыков осуществлять процессуальные действия в адресах должников и составлять процессуальные документы, тест на знание порядка приема граждан и предоставления им информации по телефонам в приемные и не приемные часы.

Отмечается, что для постоянной проверки уровня знаний судебных приставов-исполнителей и их повышения подобные зачёты с прохождением различных учебных точек будут проводиться ежемесячно.

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