Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области

16:52, 13 апреля 2018, ПАИ

388 млн 158 тысяч рублей направят на устройство искусственного электроосвещения с выполнением работ по разработке рабочей документации на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Освещение будет смонтировано в Новгородке, Ременниково, Клиново, Иссе, Барабанах, Опочке, Гривах, Аристово, Звонах, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Киселях, Алоли, Холюнах, Заречье, Красово, Пустошке, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново. Общая протяженность освещаемых участков - порядка 44 км.

Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместило Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Аукцион назначен на 10 мая.

Ещё 201 млн 522 тысячи рублей планируется направить на освещение на автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвией на участках в Крестах, Кунье, Федодорихе, Михальках, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожарах, Молодях, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошке и Боконово. Общая протяженность освещаемых участков - порядка 24 км.

Аукцион также состоится 10 мая.

Таким образом, планируется осветить около 68 км федеральных трасс в Псковской области.