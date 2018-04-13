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Общество

Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области

388 млн 158 тысяч рублей направят на устройство искусственного электроосвещения с выполнением работ по разработке рабочей документации на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Освещение будет смонтировано в Новгородке, Ременниково, Клиново, Иссе,  Барабанах,  Опочке, Гривах, Аристово, Звонах,  Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Киселях, Алоли, Холюнах, Заречье, Красово, Пустошке, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново. Общая протяженность освещаемых участков - порядка 44 км.

Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместило Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Аукцион назначен на 10 мая.

Ещё 201 млн 522 тысячи рублей планируется направить на освещение на автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвией на участках в Крестах, Кунье, Федодорихе, Михальках, Булынино, Торчилово, Брагино,  Пожарах, Молодях, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошке и Боконово. Общая протяженность освещаемых участков - порядка 24 км.

Аукцион также состоится 10 мая.

Таким образом, планируется осветить около 68 км федеральных трасс в Псковской области.

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