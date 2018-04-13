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Общество

Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ

398 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ на улице Ленина, 8. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, предусмотрено выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по реставрации фасада объекта культурного наследия. Заказчик, которым выступает вуз, планирует осуществить закупку у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур.

228 тысяч рублей вуз намерен направить на работы по изготовлению проектной и сметной документации по капитальному ремонту фасадов здания на улице Карла Маркса, 1 - общежитие ПсковГУ. 245 тысяч рублей выделено на те же работы по зданию на улице Яна Фабрициуса, 16 - корпус колледжа ПсковГУ. Закупка также планируется у единственного поставщика. 

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