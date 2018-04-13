Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ

17:27, 13 апреля 2018, ПАИ

398 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ на улице Ленина, 8. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, предусмотрено выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по реставрации фасада объекта культурного наследия. Заказчик, которым выступает вуз, планирует осуществить закупку у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур.

228 тысяч рублей вуз намерен направить на работы по изготовлению проектной и сметной документации по капитальному ремонту фасадов здания на улице Карла Маркса, 1 - общежитие ПсковГУ. 245 тысяч рублей выделено на те же работы по зданию на улице Яна Фабрициуса, 16 - корпус колледжа ПсковГУ. Закупка также планируется у единственного поставщика.