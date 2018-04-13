0
17:56
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
17:27
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
17:24
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
17:01
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
16:58
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
16:52
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
15:25
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Еще новости
  • Коротко
Общество

Итоги селфи-конкурса #МояИсторияВыборов подвёл псковский облизбирком

Избирательная комиссия Псковской области, сегодня, 13 апреля, на заседании утвердила итоги областного селфи-конкурса #МояИсторияВыборов среди голосующих в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избиркома.

Ранее, в результате открытого голосования, пользователи социальных сетей сами определили победителей из числа финалистов селфи-конкурса во всех трех номинациях.

Анастасия Мордашкина

В основной номинации «Лучшее фото»  победила Анастасия Мордашкина, она набрала наибольшее количество отметок «Мне нравится» (23% от общего количества голосов).  Второе место у Артема Удовенко (22%) и третье - досталось Виктории Ивановой (19%).

Артем Удовенко

Самой «креативной» стала Анна Удовенко, она победила в номинации «Самое креативное фото», набрав 43% голосов.

Виктория Иванова

В номинации «Лучшее фото со звездой» больше всего голосов  получила Анна Лупаштян, которой удалось сделать селфи с руководителем федерации компьютерного спорта Псковской области Василием Демидовым. Отметку «Мне нравится» под ее фотографией поставили 37% голосующих.

Анна Удовенко

Торжественное награждение победителей состоится 16 апреля в Избирательной комиссии Псковской области. Победителей селфи-конкурса  ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места - планшеты. В номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Анна Лупаштян с Василием Демидовым

На конкурс  были представлены более трехсот фоторабот. Селфи-конкурс #мояисториявыборов  Избирательная комиссия Псковской области проводит уже во 2-й раз. Его цель - повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что организаторы отобрали 10 фотографий с наибольшим количеством отметок пользователей  «Мне нравится», которые избиратели сделали в день голосования на выборах президента РФ и выложили эти фотографии в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». По результатам открытого голосования были определены три победителя номинации «Лучшее фото». По такому же принципу были выбраны победители в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы президента - 2018
Псковский облизбирком определил лучшие ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов президента Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России До 28 марта СМИ должны отчитаться об объеме и стоимости эфира и печатной площади к выборам президента РФ В Псковской области началось голосование за финалистов селфи-конкурса #мояисториявыборов ЦИК России подвела окончательные итоги президентских выборов ЦИК РФ оставил обращение Льва Шлосберга без удовлетворения Генсек ШОС: Выборы президента в РФ были прозрачными и демократичными Владимир Чуров: Рекордное число наблюдателей на выборах говорит о прозрачности голосования в РФ Сергей Шойгу: Явка военных на выборы превысила 99% Псковский омбудсмен поблагодарил членов избиркома за организацию выборов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
13 апреля 2018
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым 1
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
13 апреля 2018
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
13 апреля 2018
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
13 апреля 2018
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
13 апреля 2018
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области
13 апреля 2018
Порядка 68 км федеральных трасс планируется осветить в Псковской области 1
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
13 апреля 2018
Аюрведический массаж разыграют среди горожан организаторы Праздника псковского пирога
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3

Идет загрузка...