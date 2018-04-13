Итоги селфи-конкурса #МояИсторияВыборов подвёл псковский облизбирком

16:23, 13 апреля 2018, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области, сегодня, 13 апреля, на заседании утвердила итоги областного селфи-конкурса #МояИсторияВыборов среди голосующих в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избиркома.

Ранее, в результате открытого голосования, пользователи социальных сетей сами определили победителей из числа финалистов селфи-конкурса во всех трех номинациях.

В основной номинации «Лучшее фото» победила Анастасия Мордашкина, она набрала наибольшее количество отметок «Мне нравится» (23% от общего количества голосов). Второе место у Артема Удовенко (22%) и третье - досталось Виктории Ивановой (19%).

Самой «креативной» стала Анна Удовенко, она победила в номинации «Самое креативное фото», набрав 43% голосов.

В номинации «Лучшее фото со звездой» больше всего голосов получила Анна Лупаштян, которой удалось сделать селфи с руководителем федерации компьютерного спорта Псковской области Василием Демидовым. Отметку «Мне нравится» под ее фотографией поставили 37% голосующих.

Торжественное награждение победителей состоится 16 апреля в Избирательной комиссии Псковской области. Победителей селфи-конкурса ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места - планшеты. В номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

На конкурс были представлены более трехсот фоторабот. Селфи-конкурс #мояисториявыборов Избирательная комиссия Псковской области проводит уже во 2-й раз. Его цель - повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что организаторы отобрали 10 фотографий с наибольшим количеством отметок пользователей «Мне нравится», которые избиратели сделали в день голосования на выборах президента РФ и выложили эти фотографии в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». По результатам открытого голосования были определены три победителя номинации «Лучшее фото». По такому же принципу были выбраны победители в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой».