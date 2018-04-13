Почти 14 млн рублей направят на документацию по капремонту части трассы Р-23 в Псковской области
13 млн 898 тысяч рублей планируется направить на проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией на участке км 468+000 - км 481+900. Протяженность проектируемого участка автомобильной дороги - 13,9 км, сообщается на сайте госзакупок.
Соответствующий заказ разместило Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства».