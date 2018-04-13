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Общество

В Избирательный кодекс Псковской области внесут изменения, касающиеся выборов губернатора

Избирательная комиссия Псковской области на 49-м заседании сегодня, 13 апреля, рассмотрела, подготовленный аппаратом Избиркома, проект  Закона  Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», используя право законодательной инициативы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Члены региональной Избирательной комиссии единогласно одобрили данный документ и приняли решение направить его для дальнейшего обсуждения в Псковское областное Собрание депутатов.

В пресс-службе отметили, что подготовка проекта закона Псковской области «О внесении изменений в «Избирательный  кодекс Псковской области» связана с приведением Закона области  в соответствие с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В представленном законопроекте учтены изменения,  внесенные  в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Федеральным законом от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 05.02.2018 № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Проектом закона в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ предусматривается новый механизм реализации избирательных прав граждан на выборах губернатора Псковской области – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. При проведении выборов губернатора Псковской области избирателю, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, предоставляется право подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям и на выборах губернатора Псковской области применяться не будут.

Новый порядок голосования по месту нахождения уже применялся в регионе  на выборах президента РФ 18 марта.

Также на основании норм Федерального закона проектом закона вносятся  изменения, касающиеся  порядка и условий уточнения перечня и границ избирательных участков. Дополнительно предусматривается возможность уточнения перечня и границ избирательных участков в целях: разукрупнения избирательных участков до полутора тысяч избирателей; увеличения максимальной численности избирателей на избирательном участке до трех тысяч; обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования.  При этом решение об уточнении перечня участков или их границ в указанных случаях может быть принято не чаще чем один раз в пять лет. Решение об уточнении перечня избирательных участков и их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования.

Законопроект уточнил и порядок проставления подписи в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Определено, что адрес места жительства избирателя в подписном листе может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Соответствующие поправки внесены в формы подписных листов.

Данные поправки в Избирательный кодекс Псковской области будут рассмотрены в комитетах Псковского областного Собрания депутатов, а в дальнейшем - депутатами регионального Парламента на ближайшей сессии.

По поручению регионального Избиркома, юридическое сопровождение документа и его представление на сессии областного Собрания будет осуществлять председатель комиссии Михаил Иванов.

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