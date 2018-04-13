Конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» проходит в Пскове

17:09, 13 апреля 2018, ПАИ

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова проходит IV открытый (международный) конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратился заведующий музыкальным отделением Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, обладать звания «Душа земли Псковской» Василий Андреев. Он поздравил всех присутствующих с праздником инструмента, прошедшего долгий эволюционный путь развития – гитары – и пожелал юным конкурсантам творческих успехов.

От имени жюри конкурса собравшихся приветствовал Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международных конкурсов, художественный руководитель ансамбля гитаристов, преподаватель по классу гитары Смоленского музыкального училища имени М. И. Глинки Виктор Павлюченков.

В концерте приняли участие победители Всероссийских и Международных конкурсов Дмитрий и Ольга Косолаповы, победитель конкурсов имени Франциско Тарреги в Испании и Гитарной Ассоциации Америки Антон Баранов, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Георгий Гребень, оркестр народных инструментов колледжа искусств под руководством Василия Андреева, ансамбль русской народной песни «Очелье» под руководством Веры Кагазежевой. В их исполнении прозвучали произведения Адама Фалькенхагена, Энрике Гранадоса, Мигеля Льобета, Евгения Баева.

Отметим, что конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» является уже четвертым. Он собирает музыкантов из различных регионов России и ближнего зарубежья. В этом году на конкурс приехали юные музыканты из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской, Новгородской областей и других регионов России. В оргкомитет конкурса поступили около 80 заявок от солистов и 10 от ансамблей.

Длительное время руководителем проекта «Гитара-соло, гитара-плюс» являлся преподаватель Псковского областного колледжа искусств, лауреат российских и международных конкурсов-фестивалей, лауреат национальной премии «Золотой талант» фонда «Русское исполнительское искусство» Егор Студинов. Его память присутствующие на открытии конкурса почтили минутой молчания.

Напомним, что конкурсные прослушивания пройдут 13 и 14 апреля в малом концертном зале колледжа искусств по адресу: улице В. Шуйского, дом 2. Вход на все прослушивания свободный.