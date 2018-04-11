Общественные слушания по исполнению бюджета Пскова за 2017 год назначены на 24 апреля
На 24 апреля назначены публичные слушаний «Об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год». Об этом заявил глава города Иван Цецерский в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний. Он напомнил, что соответствующее постановление подписал 2 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В заседании также приняли участие председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Юрий Турчин, начальник финансового Управления администрации города Пскова Тамара Винт и специалисты аппарата городской Дума, отвечающие за обеспечение проведения публичных слушаний.
Определено, что на слушаниях докладчиком выступит начальник финансового Управления администрации города Тамара Винт. В рамках доклада будет озвучен анализ расходной и доходной частей бюджета за предыдущий год.
Публичные слушания начнутся в 18:00 в городском культурном центре.