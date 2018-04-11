Общественные слушания по исполнению бюджета Пскова за 2017 год назначены на 24 апреля

17:14, 13 апреля 2018, ПАИ

На 24 апреля назначены публичные слушаний «Об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год». Об этом заявил глава города Иван Цецерский в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний. Он напомнил, что соответствующее постановление подписал 2 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В заседании также приняли участие председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Юрий Турчин, начальник финансового Управления администрации города Пскова Тамара Винт и специалисты аппарата городской Дума, отвечающие за обеспечение проведения публичных слушаний.

Определено, что на слушаниях докладчиком выступит начальник финансового Управления администрации города Тамара Винт. В рамках доклада будет озвучен анализ расходной и доходной частей бюджета за предыдущий год.

Публичные слушания начнутся в 18:00 в городском культурном центре.