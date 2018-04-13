Псковичка попросила Ивана Цецерского переселить ее из аварийного жилья в отдельную квартиру

17:24, 13 апреля 2018, ПАИ

Жительница Пскова в ходе приеме граждан попросила главу города Ивана Цецерского переселить ее из аварийного жилья в отдельную квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичка обратилась к руководителю муниципалитета по вопросу расселения из ветхого аварийного жилья. По ее словам, Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова ранее предложило ей для переселения равноценную её прежнему жилью комнату в 3-х комнатной квартире. Женщина от этого предложения отказалась, так как хочет получить отдельную квартиру. При этом она выразила опасение, что соседями по новой квартире могут стать ее нынешние соседи, которые ведут асоциальный образ жизни.

Заместитель начальника Управления по учету и распределению жилплощади Сергей Хмелев отметил, что расселение граждан из ветхого жилья не означает, что все соседи будут переселены по одному и тому же адресу. В свою очередь Иван Цецерский порекомендовал псковичке еще раз рассмотреть предложенный Управлением вариант, но пообещал уточнить возможность предоставления муниципалитетом отдельного жилья.

Также, в рамках личного приема граждан, главы города Пскова к Ивану Цецерскому повторно обратилась женщина с жалобой по поводу несоблюдения владельцами животных правил выгула крупных собак. Женщина обращалась к главе муниципалитета с соответствующей жалобой ещё около года назад. Тогда она сообщала, что во дворах по улице Рокоссовского каждый день гуляет мужчина с овчаркой. «Собака бегает без намордника около жилых домов, возле детской площадки, где ребенок может выбежать в любую минуту. Это представляет большую опасность. В ответ на просьбу надеть намордник на животное мужчина предоставил справку, что его собака имеет право гулять без намордника. Очень сомневаюсь в законности этого документа», - заявляла она, предоставив копию этой справки.

По результатам обращения в адрес владельца собаки от имени главы города было направлено письмо с просьбой соблюдать закон о содержании и защите домашних животных. Кроме того, по словам представителя комитета правового обеспечения администрации Пскова, мужчине было выдано предупреждение о том, что в случае если в течение года будет вновь зафиксирован факт выгула собаки без намордника, то будут применены более серьезные меры.

Псковичка утверждает, что, несмотря на предупреждение, прогулки с собакой без намордника не прекратились. Иван Цецерский заверил женщину, что оформит личное обращение в прокуратуру и ветеринарную клинику, где была выдана справка, для уточнения ее достоверности.