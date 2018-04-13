Профилактический рейд по студенческим общежитиям Пскова провели полицейские

17:19, 13 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области совместно с представителями Государственного управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних, ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», народными дружинниками, инспекторами ПДН, активистами федерального проекта «Трезвая Россия» провели профилактический рейд по студенческим общежитиям учебных заведений Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, участники рейда проверили общежития Псковского колледжа ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума, где с девушками и юношами беседовали о вреде наркотиков и психотропных веществ, об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Студентами раздали памятки, разработанные УКОН УМВД, с контактными телефонами полиции.

«Это мероприятие было направлено на выявление, предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе на выявление несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения на территории муниципального образования», - отметили в полиции.

Кроме того, в ходе рейда сотрудники УКОН совместно с инспектором ПДН посетили семьи подростков, состоящих на учете в ПДН УМВД России по Псковской области. При общении с родителями говорилось о необходимости быть предельно внимательными к своим детям, не оставлять без внимания их проблемы, знать об их увлечениях и интересах, круге общения.