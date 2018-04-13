Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая

16:58, 13 апреля 2018, ПАИ

«Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете, которая традиционно проходит в канун 9 мая в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.

Отмечается, что оставить заявку можно на сайте издания в новом спецразделе, посвященном старейшему и наиболее массовому спортивному соревнованию региона.