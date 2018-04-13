Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
«Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете, которая традиционно проходит в канун 9 мая в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.
Отмечается, что оставить заявку можно на сайте издания в новом спецразделе, посвященном старейшему и наиболее массовому спортивному соревнованию региона.
В спецразделе, можно узнать историю эстафеты, познакомиться с маршрутами, найти ответы на наиболее популярные вопросы, увидеть самые яркие моменты эстафеты прошлых лет, запечатленные на фото и видео. И конечно, оставить заявку на участие.
Эстафета пройдёт 3 мая и соберёт вместе школьников, студентов, силовиков, представителей предприятий области, семейные команды в память Великой Победы.
Как рассказали в редакции, Псковская область – одна из немногих в России, где традиция проведения эстафеты ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.
Генеральные партнеры эстафеты Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком». Генеральный спонсор – сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская». Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт» и ОАО «Псковский хлебокомбинат».