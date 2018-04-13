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Общество

16 дворов отремонтируют в Пскове в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды»

Подготовку документации по ремонту дворов в Пскове в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды» обсудили сегодня, 13 апреля, в рамках рабочего заседания комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы под председательством главы города Ивана Цецерского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании также участвовали депутаты Псковской городской Думы, представители администрации Пскова.

Как озвучили на встрече, в рамках реализации программы, в Пскове в 2018 году отремонтируют 16 дворовых территорий. В настоящее время уже готова документация по двум из них.

Кроме того, как подчеркнули представители Управления городского хозяйства администрации Пскова, при подготовке проектов ремонтных работ учитывались пожелания, которые высказывали собственники многоквартирных домов.

Отдельно в ходе комиссии рассмотрели проведение ремонта дворовой территории по адресу: Народная, 12, которая включена в дополнительный список. Как отметила заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева, документы на благоустройство данного двора готовятся. Также параллельно определяют смету на укладку асфальтового покрытия.

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