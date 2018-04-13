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Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля

21 апреля в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится лекция кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка».

Антон Долин прочтет лекцию на тему «Русское кино и мир». Также псковичи смогут задать кинокритику интересующие вопросы, подписать книги и номера журнала «Искусство кино».

Мероприятие проходит в рамках киноклуба «Молоко и Сено». Начало лекции в 14:00. Вход на мероприятие свободный.

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