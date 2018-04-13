Более сотни псковских детей посетили дельфинарий в рамках благотворительной акции

17:29, 13 апреля 2018, ПАИ

Больше сотни псковских детей получили бесплатные билеты на представление в дельфинарии из Санкт-Петербурга, который находится с гастролями в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, пригласительные билеты по инициативе организаторов раздавались детям из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам.

Отмечается, что для ребят провели шоу с участием дельфинов и морского котика.