Более сотни псковских детей посетили дельфинарий в рамках благотворительной акции
Больше сотни псковских детей получили бесплатные билеты на представление в дельфинарии из Санкт-Петербурга, который находится с гастролями в Пскове.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, пригласительные билеты по инициативе организаторов раздавались детям из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам.
Отмечается, что для ребят провели шоу с участием дельфинов и морского котика.