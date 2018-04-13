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Общество

Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона

13 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с автором и ведущим Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» Юрием Вяземским. Профессор приехал в Псков на финал регионального этапа интеллектуального состязания для старшеклассников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поприветствовал Юрия Вяземского на Псковской земле и поинтересовался, как прошла олимпиада. Основатель «Умников и умниц» рассказал, что сегодня в честной борьбе победу одержала Анастасия Семенова из Локнянской средней школы. Она — сестра Кирилла Семенова, первого победителя телевикторины из Псковской области, а ныне студента МГИМО.

Напомним, что Псковская область вошла в число семи субъектов-основателей интеллектуального движения «Умники и умницы». В этом году региональный этап олимпиады прошел уже в шестой раз. «Работа проводится громадная, коллектив прекрасный, люди работают с энтузиазмом. Большое спасибо Псковской области», — сказал Юрий Вяземский.

Он также пригласил Михаила Ведерникова принять участие в телевикторине в качестве почетного гостя и председателя ареопага.

Врио губернатора предложение принял, сообщив о намерении руководства региона и дальше поддерживать интеллектуальное движение школьников. «Талантливая молодежь — это наш потенциал. За умниками и умницами — будущее нашего региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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