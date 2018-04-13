Масштабная противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС

17:21, 13 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 13 апреля, на Псковской ГРЭС прошла масштабная противоаварийная тренировка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Условный пожар произошел в 10:00 в кабельном отсеке № 112 с отказом в работе автоматики пожаротушения. Цель тренировки – отработка совместных действий персонала цехов по аварийному отключению блока, умение быстро и правильно принимать решения в условиях пожара.

По словам специалистов, вахта «Г» справилась с заданием на «отлично». Олег Яковлев – начальник смены электростанции вызвал пожарный наряд, выдал указания персоналу, передал информацию в контролирующие органы. В 10:22 пожар в кабельном отсеке № 112 был локализован.

Руководитель тренировки Евгений Голубев отметил высокий профессионализм персонала, слаженность действий, оперативность и точность принятых решений. «Плановые тренировки готовят персонал грамотно и хладнокровно действовать в аварийных ситуациях, - говорит Евгений Голубев. - Человеческий фактор – важная составляющая положительного или отрицательного исхода аварии. Наша задача сохранять и повышать профессиональные навыки персонала. Особенно это актуально при простоях энергоблоков в резерве».