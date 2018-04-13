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Общество

Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым

12 апреля в Москве врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой обсудили вопросы развития культуры на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по ее итогам Владимир Толстой провел расширенное совещание по подготовке и проведению Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка в Псковской области.

В работе принял участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, директор музея-усадьбы «Михайловское» Георгий Василевич, представители профильных министерств и ведомств, а также руководители федеральных СМИ.

Михаил Ведерников рассказал Владимиру Толстому о ходе подготовке к празднику и представил проект программы. В этом году Пушкинский праздник поэзии состоится в 52-й раз. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах.

Основу программы составляют как традиционные мероприятия (выставки, встречи поэтов и писателей с читателями, литературно-поэтические чтения, музыкальные вечера, интерактивные программы, пленэры художников, ремесленная ярмарка), так и новые формы работы, которые призваны привлечь внимание к событию туристов и молодежную аудиторию. В афишу праздника войдут пушкинский стрит-арт фестиваль, поэтические дуэли, конкурс молодых поэтов и многое другое.

Врио главы региона подчеркнул, что подготовку к масштабному культурному событию держит на личном контроле, и, пользуясь случаем, пригласил Владимира Толстого и всех участников совещания стать гостями всероссийского праздника.

Советник президента РФ и другие участники заседания отметили важность Пушкинского праздника поэзии, который способствует развитию и укреплению интереса к русскому слову, русской культуре и литературе, и положительно оценили стремление областных властей придать мероприятию новое звучание и привлечь в число его поклонников новую аудиторию. Со своей стороны они выразил готовность оказать необходимую помощь в подготовке и проведении праздника.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии является одним из наиболее значимых и масштабных культурных проектов на территории Псковской области. Впервые праздник поэзии и народные гуляния прошли на Пушкиногорской земле в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. Официальный статус всесоюзного праздника Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся около 10 тыс. человек. По традиции мероприятия проходят в первые выходные июня в Пскове, Пушкинских Горах, музее-усадьбе «Михайловское» и на поэтической поляне.

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