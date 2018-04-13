Глава Пскова отчитался о доходах за 2017 год

18:02, 13 апреля 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский отчитался о доходах за 2017 год. Соответствующие сведения опубликованы на сайте муниципалитета.

Всего за год Иван Цецерский заработал 1 млн 571 тысяч 31,31 рублей. В его собственности находятся два земельных участка площадью 1 тысяча 479 и 1 тысяча 850 квадратных метров, треть от квартиры площадью 74,5 квадратных метра и жилой дом площадью 340,5 квадратных метра. Также глава города владеет автомобилями Opel Vectra B, Kia Sportage SLS и автоприцепом МАЗ-8162. В пользовании Ивана Цецерского находятся два земельных участка (оба площадью 1 тысяча 500 квадратных метров) и два гаража (оба площадью 18 квадратных метров).

Его супруга заработала за 2017 год 1 млн 87 тысяч 679 рублей, владеет третью квартиры площадью 74,5 квадратных метра. В пользовании у жены главы города жилой дом площадью 340,5 квадратных метра.

Опекаемая главы города за 2017 год получила 234 тысячи 524,58 рублей. В пользовании у неё есть жилой дом площадью 340,5 квадратных метра.