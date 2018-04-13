О будущем урожае позаботились в Псковском Красном Кресте

19:31, 13 апреля 2018, ПАИ

На пасхальной неделе в Псковском Красном Кресте состоялись праздничные мероприятия, посвященные Светлой седмице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации. Участниками пасхальных посиделок стали пожилые псковичи – «дети войны», для которых была подготовлена развлекательная программа с конкурсами и чаепитием.

Во время проведения праздничных встреч представители старшего поколения вспоминали традиции и названия каждого дня Пасхальной недели. Например, пятый день Седмицы назывался Прощенным, и родственникам следовало просить друг у друга прощения. Зятю в этот день необходимо было помириться с тещей и тестем, если он был с ними в ссоре. «Пасхальная викторина» позволила узнать много интересных фактов, касающихся Великого христианского праздника. Так, слово «Пасха» произошло от древнееврейского глагола, значение которого «проходить мимо», и связано с ветхозаветной библейской легендой.

Во время чаепития пожилые люди угощали друг друга домашними куличами и пасхами, салатами и пирогами, специально приготовленными для пасхальных посиделок. Застолье традиционно дополняло коллективное исполнение любимых песен. Кроме того, гости подготовили и прочитали пасхальные стихотворения Есенина, Плещеева и Золотцева.

Самой увлекательной частью праздника стало катание яиц. Эта игра по одному из преданий наделяет землю плодородием. Многочисленность участников, их неподдельный азарт и искренняя радость от победы не оставили сомнений в том, что урожай в этом году будет богатым.

Напомним, что пасхальные посиделки прошли в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.