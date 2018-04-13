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Общество

В Пскове подвели итоги оперативно­-профилактической операции «Дети России-2018»

В Пскове подвели итоги межведомственной комплексной оперативно­-профилактической операции «Дети России-2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на базе Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области состоялось заседание межведомственного Оперативного штаба, посвященного завершению  первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018», которая проходила в период с 1 по 10 апреля 2018 года.

Главной целью операции является выявление, пресечение, раскрытие преступлений и профилактика правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ  среди несовершеннолетних, а также установление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Заседание провел  руководитель межведомственного Оперативного штаба – начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Подведя итоги операции «Дети России-2018», Сергей Леонидович особое внимание  уделил практике проведения данной работы на районном уровне.

В рамках совещания руководством  УКОН УМВД достигнута договоренность с Уполномоченным по правам человека в Псковской области,  который входит в состав Оперативного штаба, о сотрудничестве в сфере осуществления профилактической работы.

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