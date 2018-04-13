Первое занятие «Школы общественно-политического лидера» состоялось сегодня в Пскове

20:04, 13 апреля 2018, ПАИ

Первое занятие «Школы общественно-политического лидера» состоялось сегодня в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания, старт новому образовательному проекту дали председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и врио губернатора области Михаил Ведерников.

Первым к слушателям школы – членам псковского Молодёжного парламента и студентам ПсковГУ, обратился глава региона. Михаил Ведерников поблагодарил спикера регионального парламента за приглашение и поддержал идею проекта.

«Для нас очень важно, чтобы в политику приходили люди, которые не только хотят заниматься политической деятельностью и даже не только те, кто хочет сделать что-то доброе и полезное для людей – нам очень важно, чтобы в политику приходили люди подготовленные», - подчеркнул Михаил Ведерников. Врио губернатора поделился с молодыми людьми собственным опытом.

«Сам когда-то дважды избирался муниципальным депутатом и, скажу честно, первый год просто пытался понять, что происходит, - признался Михаил Ведерников. - Поэтому очень важно, чтобы вы овладели необходимыми знаниями и понимали, как выстроена система власти. Успешно учитесь, задавайте вопросы, и, надеюсь, в будущем мы увидим кого-то из вас в органах местного самоуправления, а может быть в областном Собрании депутатов или в Государственной Думе».

Затем перед слушателями «Школы общественно-политического лидера» выступил руководитель органа законодательной власти региона Александр Котов. Спикер поблагодарил псковский университет за реализацию этого очень важного проекта и подчеркнул, что областное Собрание активно поддержало предложенную образовательную программу.

«Очень содержательный образовательный курс: вы изучите избирательное право, ознакомитесь с нашим политическим устройством, поймёте, какие политические партии представлены в нашем регионе и как работают органы власти. Это системные знания, которые в обобщённом виде нельзя получить ни в одном институте, а в рамках этого проекта вам представляется такая возможность», - сказал Александр Котов.

Председатель областного Собрания отметил, что помимо лекций слушателей ждут практические занятия, на которых они смогут встретиться с действующими региональными политиками.

«Я с удовольствием хочу отметить, что среди слушателей «Школы общественно-политического лидера» представители разных политических партий. Знаете, почему это важно? Потому что мы должны находить варианты сотрудничества и конструктивного диалога, несмотря на то, что, например, депутаты областного Собрания, принадлежат к разным политическим партиям. Есть вопросы, по которым мы можем расходиться, а есть те, по которым мы должны проявлять единство», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Александр Котов пожелал молодым людям успешного обучения и заверил, что депутаты областного Собрания готовы к общению со слушателями школы в режиме диалога.

Вслед за спикером регионального парламента к студентам обратился руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Петр Алексеенко. «Как говорил Владимир Ильич Ленин: учиться, учиться и ещё раз учиться», - сказал в своём напутственном слове лидер псковских коммунистов и выразил уверенность, что в ходе обучения молодые люди смогут сформировать свои политические взгляды, а полученные знания будут применять на практике.

О задачах «Школы общественно-политического лидера» рассказал ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. По словам руководителя вуза, цель – научить молодёжь быть частью гражданского общества, слышать своих оппонентов, понимать суть проблем и приобрести лидерские качества.

«Я уверен, что этот проект обречён на успех, потому что сегодня задача лидерства среди молодёжи настолько актуальна, что этим вопросом занимается непосредственно Президент Российской Федерации», - сказал Юрий Демьяненко.

«Для молодёжи в нашей стране наступила та эпоха, когда востребованность молодых активных людей как никогда высока, - поддержал выступающего председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев. – Но мало одной востребованности. Молодёжь должна быть компетентна. Я уверен, что эта школа позволит нам набрать компетенции, чтобы применять их в той сфере, где мы будем профессионалами».

Программа «Школы общественно-политического лидера» рассчитана на полтора месяца. Молодым людям предстоит прослушать курс из 10 лекций. Среди предложенных тем: политическое становление России, психология лидерства, формирование имиджа политика, избирательное право, партийные системы, избирательный процесс, коммуникации и электоральная социология. Итогом обучения станет подготовка и презентация проектов участников.