Многодетным семьям Красногородска рассказали о правилах пожарной безопасности

20:33, 13 апреля 2018, ПАИ

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с представителями ГКУ ПО «Центр социального обслуживания Красногородского района» посетили многодетных семей в Красногородске и рассказали им о правилах пожарной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, с жильцами проведены противопожарные инструктажи, беседы, вручены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности.

Профилактическая работа проводилась по темам: обстановка с пожарами на территории Псковской области и Красногородского района; соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации газового оборудования, электрооборудования и печного отопления; недопущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности в пожароопасный весеннее – летний период; детская шалость с огнём; действия граждан в случаи возникновения (обнаружения) пожара; подготовка прилегающих территорий домовладений и земельных участков к пожароопасному весеннему периоду.

Членам семей разъяснены положительные стороны наличия в жилье первичных средств пожаротушения и средств раннего обнаружения возгорания, таких как пожарные извещатели.

Гражданам также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и правила сообщения о происшествии.