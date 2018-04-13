Перед судом предстанет 31-летний житель Великих Лук, севший за руль пьяным

20:50, 13 апреля 2018, ПАИ

Суд рассмотрит уголовное дело псковича, севшего за руль в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в феврале этого года сотрудниками ДПС в Великих Луках на улице Торфобрикетной был остановлен автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем легковушки находился 31-летний ранее судимый великолучанин. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе проверки установлено, что в июле 2017 года этот гражданин уже был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП Российской Федерации. Его подвергли административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.