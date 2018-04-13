0
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
17:14
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
Еще новости
Происшествия

Перед судом предстанет 31-летний житель Великих Лук, севший за руль пьяным

Суд рассмотрит уголовное дело псковича, севшего за руль в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в феврале этого года сотрудниками ДПС в Великих Луках на улице Торфобрикетной был остановлен автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем  легковушки находился 31-летний ранее судимый великолучанин. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.  

В ходе проверки  установлено, что в июле 2017 года этот гражданин уже был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП Российской Федерации. Его подвергли административному наказанию в виде лишения права управления  транспортным средством сроком на 19 месяцев.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки  было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 3

Идет загрузка...