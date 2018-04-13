Светлана Мельничук стала еще одним общественным помощником губернатора Псковской области

21:13, 13 апреля 2018, ПАИ

Общественным помощником временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стала заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, двусторонняя встреча, на которой врио главы региона сделал общественнице предложение занять эту позицию, состоялась в пятницу, 13 апреля, в администрации региона.

«Именно на площадке «Союза пенсионеров России» я впервые озвучил идею создания института общественных помощников. И на презентации проекта «Команда 2018» мне очень понравилось Ваше выступление. Оно хорошо ложится в контекст послания Президента РФ о необходимости повышать продолжительность жизни наших граждан. Ваше предложение «80+» мне очень импонирует, и я хочу, чтобы Вы в этом направлении нам помогли», — сказал Михаил Ведерников.

Светлана Мельничук в свою очередь подчеркнула, что для нее большая честь стать общественным помощником Губернатора. «У нас есть команда, есть люди, желание и опыт, накопленный за 11 лет работы со старшим поколением. Мы готовы и уже настроились на такую работу», — сказала она.

На рабочей встрече Михаил Ведерников и Светлана Мельничук обсудили возможные направления взаимодействия в рамках существующих проектов и новые перспективные проекты.

Региональное отделение «Союза пенсионеров России» объединяет около 4 тыс людей старшего поколения, живущих на территории Псковской области. Они реализуют проекты, направленные на образование, просвещение, профилактику здоровья, организацию самозанятости людей старшего поколения.

Предполагается, что всего в институт общественных помощников губернатора пойдет порядка 30 человек. В их числе будут представители каждого муниципального образования региона, некоторые из которых будут курировать тематические направления. На позицию общественного помощника также смогут претендовать участники проекта «Команда 2018».

Первым общественным помощником Михаила Ведерникова стала активистка ОНФ из Палкинского района Наталья Плявинская.