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Общество

С начала года более 1 тысячи жителей города Пскова и Псковского района выбрали способ доставки пенсии через интернет

С начала года более 1 тысячи жителей города Пскова и Псковского района выбрали способ доставки пенсии через интернет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой – жителям города Пскова и Псковского района не требуется личный визит в Пенсионный фонд. Достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина, сделать это можно и на портале Госуслуг.

В 2018 году 1216 псковских пенсионеров воспользовались этим сервисом без посещения клиентских служб ПФР.

Напомним, подать заявление в Пенсионный фонд удаленно очень просто. Необходима лишь регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Важно, что подтверждение учетной записи осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР.

На сайте ПФР доступно уже более 50  электронных услуг ПФР, многие из которых не требуют личного обращения гражданина. Появилось и мобильное приложение ПФР, которое позволяет сделать услуги еще более доступными.

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