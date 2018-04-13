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Общество

Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе

11 апреля в деревне Соловьи Псковского района на базе детского сада «Огонек», филиала МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа» прошел районный семинар-совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений с  участием специалиста управления образования администрации Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, семинар был посвящен теме нравственно-патриотического воспитания детей.

В ходе мероприятия гостям было представлено заключительное занятие по проектной деятельности в средней группе «Колокольчики и колокола». Дети показали результат работы над проектом, огромный интерес к данной теме и хорошие познания. Они научились различать звон колоколов, а также исполнять колокольный звон с помощью музыкальных инструментов.

Воспитатель старшей группы познакомила детей с правами ребенка. В подготовительной группе прошло открытое занятие на тему «Знакомство с театром», в результате которого участникам семинара был представлен детский мини-спектакль «Теремок».

В завершение семинара-совещания с руководителями прошло обсуждение вопросов дошкольного образования: по безопасности, организации питания детей и выполнения натуральных норм питания, а также по комплектованию дошкольных учреждений на новый учебный год.

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