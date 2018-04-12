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Правительство России намерено облегчить жизнь женщин-предпринимательниц с детьми

Правительство России намерено облегчить жизнь женщин-предпринимательниц с детьми. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий перечень поручений после.

Как пишет «Российская газета», правительству до сентября нужно подумать о создании дополнительных инструментов поддержки бизнесвумен с детьми, а также представить предложения по поддержке производителей детского питания. Кроме того, к лету кабмин должен подготовить предложения об использовании «экзоскелета» для медицинской реабилитации.

Правительству совместно с ЦБ к осени предстоит внести поправки, исключающие необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов, а также конкретизирующие порядок и основания принятия решений о блокировке счетов.

Минсельхозу совместно с региональными властями Владимир Путин поручил проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации.

Минздраву необходимо до лета проработать вопрос об участии частных образовательных организаций в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. А Минспорту совместно с правительством Калужской области нужно будет принять меры по строительству бассейна для жителей Козельского района.

Есть поручение, адресованное Генпрокуратуре - до июля проверить соблюдение прав граждан - участников долевой собственности на участки из земель сельхозназначения на территории муниципального образования Терского сельсовета Буденновского района Ставропольского края.

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