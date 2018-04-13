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Общество

Игра-квест для первоклассников прошла Тямшанском культурно-досуговом центре

11 апреля в Тямшанском культурно-досуговом центре  прошла игра-квест для первоклассников, посвященная Дню космонавтики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. 

В ходе программы дети  прошли 3 станции, на каждой  станции они выполняли определенные задания и получали части ракеты.

В конце программы капитан и его команда водрузили флаг на верхушку ракеты и дали ей название «Мир».

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