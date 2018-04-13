Игра-квест для первоклассников прошла Тямшанском культурно-досуговом центре
11 апреля в Тямшанском культурно-досуговом центре прошла игра-квест для первоклассников, посвященная Дню космонавтики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
В ходе программы дети прошли 3 станции, на каждой станции они выполняли определенные задания и получали части ракеты.
В конце программы капитан и его команда водрузили флаг на верхушку ракеты и дали ей название «Мир».