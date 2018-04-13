На праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» приглашают жителей Великолукского района

22:03, 13 апреля 2018, ПАИ

4 мая, накануне Великого дня Победы, в Борковском литературно-художественного музее в Великолукском районе пройдет праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в этом году это уже 34-й праздник поэзии, инициатором которого был писатель, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Афанасьевич Васильев.

Ведущий этой патриотической акции — известный писатель, литературный критик, член Президентского Совета по культуре и Союза писателей России, академик Академии Российской словесности, лауреат Патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов.

На праздник приедут поэты и писатели из Москвы, Твери, Торопца, Андреаполя, Пскова, Великих Лук, а также руководители областной, городской и районной администраций, школьники, общественность, делегации из соседних районов.

Начнется мероприятие в 11.00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

В программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Беларуси, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов.