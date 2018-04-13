Псковичам напоминают, что получить льготу по имущественным налогам стало проще

22:10, 13 апреля 2018, ПАИ

Псковичам напоминают, что получить льготу по имущественным налогам стало проще. Информация с разьяснением этого права опубликована на официальном сайте районной администрации.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер. Для того, чтобы суммы налогов были исчислены корректно, налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие свое право на налоговые льготы.

У граждан часто возникают вопросы о получении льгот, в связи с этим мы подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

Как можно подать заявление на получение налоговой льготы по имущественным налогам физических лиц?

С 2018 года упростился порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Налогоплательщики — физические лица, имеющие право на налоговые льготы (в том числе, в виде полного освобождения от уплаты налога, уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, дополнительных налоговых вычетов), представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Форма заявления и порядок его заполнения утверждены Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.

В случае, когда документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе, не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запросит сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

Должностное лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Что значит экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц по вопросам налогообложения имущества?

Экстерриториальное взаимодействие позволит создать удобные условия для обращения в налоговые органы независимо от того, где находится объект налогообложения или зарегистрирован налогоплательщик.

Таким образом, с 2018 года:

- в любом налоговом органе можно подать документы, касающиеся налогообложения имущества физических лиц;

- налогоплательщик сможет обратиться в ближайшую налоговую инспекцию, чтобы подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам или уведомление о выбранных объектах, в отношении которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц;

- в любой налоговой инспекции при необходимости можно будет получить копию налогового уведомления, направленного налогоплательщику, и сообщить о наличии недвижимости и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения;

- в любой инспекции можно будет подать обращение об уточнении содержания налогового уведомления, полученного налогоплательщиком;

- получить результаты рассмотрения вышеперечисленных документов можно в любом налоговом органе или по почте — по выбору налогоплательщика. Пользователям Личного кабинета налогоплательщика результаты рассмотрения обращений направляются через Личный кабинет.

Экстерриториальное взаимодействие с налогоплательщиками позволит создать удобные условия для обращения в налоговые органы независимо от того, где находится объект налогообложения или зарегистрирован налогоплательщик.