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Общество

Осенью 2018 года намерены открыть движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту

Движение грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив должно открыться осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума. Об этом пишет «Российская газета».

При этом в мае по мосту уже начнут ездить легковые машины и автобусы. В полном объеме движение, как и планировалось, откроется до конца 2018 года, подчеркнул Соколов.

«Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», - цитирует министра РИА Новости.

Первоначально открытие движения автомобилей по мосту было запланировано на декабрь этого года. Однако, по заявлению строителей, работы идут с опережением. Потому открыть движение по автомобильной части моста можно будет уже в мае.

Протяженность моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом, составит 19 километров.

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