Осенью 2018 года намерены открыть движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту

22:19, 13 апреля 2018, ПАИ

Движение грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив должно открыться осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума. Об этом пишет «Российская газета».

При этом в мае по мосту уже начнут ездить легковые машины и автобусы. В полном объеме движение, как и планировалось, откроется до конца 2018 года, подчеркнул Соколов.

«Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», - цитирует министра РИА Новости.

Первоначально открытие движения автомобилей по мосту было запланировано на декабрь этого года. Однако, по заявлению строителей, работы идут с опережением. Потому открыть движение по автомобильной части моста можно будет уже в мае.

Протяженность моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом, составит 19 километров.