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Общество

Вопросы снижения смертности от алкогольных отравлений в Опочецком районе обсудили на совещании

6 апреля в администрации Опочецкого района состоялось выездное совещание по теме «Обсуждение возможных причин увеличения показателей «Смертность от случайных отравлений алкоголем» и «Отравления алкоголем с неопределенными намерениями» по Опочецкому району и выработка мер, направленных на снижение данных показателей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Опочецкого района.

Совещание проводилось по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и инициативе Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Заседание открыл главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Он отметил, что проблема смертности от отравления алкоголем является комплексной и требует тщательной проработки.
Статистические данные о состоянии здравоохранения в Опочецком районе привел Игорь Потапов, председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

С докладом по теме выступил глава Опочецкого района Юрий Ильин. В заключение совещания глава района он предложил опубликовать номер телефона, по которому граждане могут сообщать о случаях незаконной торговли алкоголем: 2-17-55 или 02.

Итогом заседания стали решения, касающиеся взаимодействия органов исполнительной власти по обмену информацией и выработке профилактических мер.

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