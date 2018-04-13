За школьников и студентов родителям-пенсионерам положена повышенная пенсия, напоминают в Пенсионном фонде

22:26, 13 апреля 2018, ПАИ

За школьников и студентов родителям-пенсионерам положена повышенная пенсия, напоминает Управление Пенсионного фонда России в Опочецком районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом студент должен обучаться по очной форме в образовательном учреждении и быть не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учебы и иждивения. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если работает).

Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее размер будет пересчитан вновь.

При отчислении студента или его переводе на иную форму обучения повышенная выплата прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение 3 дней сообщить в ПФР о произошедших изменениях.