В Псковском филиале Академии ФСИН обсудили проблемные вопросы реализации имущественных прав осужденных

22:39, 13 апреля 2018, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН обсудили проблемные вопросы реализации имущественных прав осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В работе круглого стола приняли участие представители УФСИН России по Псковской области, преподаватели, курсанты и студенты Псковского филиала академии.

Тема научного мероприятия «Проблемы обеспечения реализации имущественных прав осужденных к лишению свободы» вызвала интерес как у практических работников, так и обучающихся. Участники обсудили организационно-правовые проблемы реализации имущественных прав осужденных к лишению свободы как в ретроспективе, так и на современном этапе функционирования исправительных учреждений.

«Действующее уголовно-исполнительное законодательство и нормы международного права позволяют осужденным, отбывающим наказания в виде лишения свободы, быть участниками имущественных отношений за исключением ограничений, установленных Правилами внутреннего распорядка. Выпускникам филиала как будущим сотрудникам учреждений УИС во избежание нарушений прав осужденных необходимо знать особенности гражданско-правового статуса осужденных и сложившуюся практику их участия в имущественных отношениях», – отметила начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала академии Инна Ускачева.